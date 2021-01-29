Австралийские ученые рассказали об опасности «тихого убийцы»

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Специалисты австралийского Института исследования сердца рассказали о опасном состоянии апноэ, которое назвали «тихим убийцей». Об этом сообщает Express.

Отмечается, что апноэ представляет собой обструкции верхних дыхательных путей во сне, которые сопровождаются остановкой дыхания. Ученые сообщили, что у людей страдающих этим заболеванием, увеличивается уровень адреналина, а это, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления. В таком состоянии повышается риск возникновения болезней сердца, в том числе приступов, ишемии, фибрилляции предсердий и инсульта.

Ученые утверждают, что у людей с апноэ с большей вероятностью образуются сахарный диабет, стижение памяти, головные боли и развиваются депрессивные настроения и апатия.

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