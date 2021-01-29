Врач объяснил, как отличить коронавирус от других ОРВИ

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Острые респираторные вирусные инфекции имеют ряд общих симптомов, при появлении которых не следует сразу подозревать у себя коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу, 29 января, рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Как пояснил медик, для всех ОРВИ свойственно поражение дыхательной системы, причем для каждого конкретного заболевания этой группы характерно воздействие на определенный отдел.

В частности, при COVID-19 чаще всего поражаются носовая полость и легкие. Однако возможны и другие симптомы: боль в горле, першение, кашель из-за поражения гортани и трахеи.

Также при заражении ОРВИ обычно возникает интоксикация, она проявляется в виде головной боли, ломоты в теле, повышенной температуры. Все эти симптомы могут возникнуть при любой острой респираторной вирусной инфекции, подчеркнул Вознесенский.

Для постановки точного диагноза следует обратиться к врачам, которые назначат лабораторные исследования.

Врач также отметил, что люди с повышенной тревожностью и склонностью к депрессии могут ощущать у себя проявления коронавируса, хотя в действительно здоровы.

– Бывают люди с психосоматическими проявлениями, которым может показаться, что у них поднялась температура, и на самом деле могут быть повышенные цифры на градуснике. Но нельзя сказать, что это однозначно приведет к заражению коронавирусом – рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что ученые из Нидерландов и Бельгии нашли связь между дефицитом витамина К и риском развития осложнений у пациентов с коронавирусной инфекцией.

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