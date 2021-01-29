Ученые нашли связь между дефицитом витамина К и осложнениями коронавируса

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Группа исследователей из Нидерландов и Бельгии пришла к выводу, что нехватка витамина К в организме пациентов с коронавирусной инфекцией грозит осложнениями при течении заболевания.

Витамин К активирует белок S, препятствующий формированию тромбов в кровеносных сосудах. Кроме того, витамин К отвечает за деятельность белка MGP, обеспечивающего защиту эластичных волокон от разрушения, чтобы ткани не повреждались при механическом растяжении.

Ученые полагают, что нехватка витамина К в организме нарушает активацию данных белков. Это, в свою очередь, увеличивает риск повреждения сосудов, образования тромбов и нарушений кровообращения. Отрыв тромба может перекрыть сосуд и стать причиной внезапной смерти.

По словам исследователей, такие проявления наблюдаются у пациентов с коронавирусом, а также больных диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением.

При этом отмечается, что полное подтверждение данной гипотезы, а также разработка протоколов лечения COVID-19 с помощью витамина К требуют дополнительных исследований, пишут «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы и в целом дают положительный результат. Также глава государства заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в стране постепенно отступает. По его словам, на 100 тысяч населения в России примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах.

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