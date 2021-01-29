Число случаев коронавируса в мире превысило сто миллионов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 100 455 529 случаев заболевания.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев инфицирования возросло на 562 001, количество летальных исходов — на 16 061. Всего за время пандемии COVID-19 скончались 2 166 440 пациентов с таким диагнозом.

Первое место по количеству выявленных случаев заболевания среди отдельных государств остается за США (25 198 841). Затем идут Индия (10 701 193), Бразилия (8 933 356), Россия (3 793 810), Великобритания (3 715 058), Франция (3 056 198), Испания (2 670 102), Италия (2 501 147), Турция (2 449 839), Германия (2 178 828), Колумбия (2 041 352) и Аргентина (1 885 210), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России было выявлено свыше 1,4 тысячи мутаций коронавируса, однако все они являются нейтральными и не несут никаких изменений. При этом Роспотребнадзор пока не фиксирует распространение британского штамма коронавируса в России.

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