Москвичи в память о Василии Лановом принесли цветы к памятнику героям фильма «Офицеры»

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Жители столицы в память об актере Василии Лановом несут цветы к памятнику героям фильма «Офицеры», который находится на Фрунзенской набережной. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РИА Новости.

Напомним, народный артист СССР Василий Семенович Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В этой связи Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Памятник, композиция которого воспроизводит сцену из фильма «Офицеры», где Лановой сыграл Ивана Варавву, установили в Москве 9 декабря 2013 года. Автором монумента является скульптор Алексей Игнатов.

К 12:00 жители столицы принесли цветы к памятнику. Он был полностью покрыт красными розами, гвоздиками и хризантемами.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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