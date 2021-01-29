Цикл бесплатных семинаров для бизнеса пройдет в Москве с 2 февраля

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В Москве пройдет цикл бесплатных семинаров для представителей бизнеса в период с 2 февраля по 30 марта. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, встречи будут проходить как в очном, так и онлайн на платформе «Коммерсантъ». Так, состоится девять семинаров. Подробное расписание и форма для регистрации доступны по ссылке.

Руководитель ведомства отметил, что благодаря различным статусам более 120 столичных предприятий имеют налоговые и имущественные льготы. Кроме того, власти города постоянно совершенствуют сервисы. Например, Инвестпортал на данный момент является фактически полноценным виртуальным офисом, в котором можно выбрать доступные электронные услуги.

— Общаясь с представителями бизнеса, мы поняли, что есть определенный список однотипных вопросов, которые возникают у них в процессе работы. Так, было принято решение провести цикл семинаров, где участникам расскажут, например, как получить разрешение на строительство, подключиться к инженерным сетям, а также получить финансовую поддержку от города, — уточнил Прохоров.

Стало известно, что спикерами на семинарах выступят представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики и других органов власти, а также эксперты Городского агентства управления инвестициями.

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