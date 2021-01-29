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Популяцию крапчатого суслика из Красной книги исследуют в Московской области
Фото: youtube.com

Популяцию крапчатого суслика из Красной книги исследуют в Московской области

Елена Фролова

Животные

Исследование популяции краснокнижного крапчатого суслика проведут в Московской области по заказу Министерства экологии. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что данный грызун вместе с русской выхухолью и большим тушканчиком входит в список наиболее близких к исчезновению видов животных. По мнению экологов, в 90-х годах на территории Подмосковного региона наблюдались колонии сусликов. Пока нет достоверных данных о популяции этого вида.

По итогам наблюдений до 70 процентов молодых крапчатых сусликов погибают в первый год жизни. На это влияет множество факторов, среди которых: промерзание почвы, погодные условия, атаки хищников и многое другое. Обычно суслики живут более четырех лет.

Как рассказал руководитель минэкологии региона Андрей Разин, запланированное исследование будет иметь большое значение для работы по сохранению редких видов животных.

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