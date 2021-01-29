Символ школьного спорта выберут в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

В понедельник, 1 февраля, в столице стартует конкурс «Спортивный талисман», в рамках которого будет выбран символ школьного спорта Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Принять участие в конкурсе, организованном центром «Патриот. Спорт», смогут московские школьники любого возраста. Они смогут сделать это как лично, так и в составе команды.

— Для этого необходимо нарисовать персонажа, который, по мнению автора, мог бы стать символом школьного спорта. Выполнить конкурсную работу можно в любой технике и жанре. Нарисовать можно человека, животное или сказочного персонажа. Работы, в которых будут изображены герои, созданные другими авторами ранее, не допускаются к участию, — говорится в сообщении.

Рисунки в формате jpeg, png или pdf следует загрузить на сайт центра «Патриот. Спорт» до 20 февраля. Конкурсную работу следует сопроводить небольшим рассказом о придуманном персонаже.

Кроме этого, участники конкурса должны будут выложить рисунок на страничке «ВКонтакте», Facebook или Instagram, подписав публикацию «Я участвую в конкурсе» и пометив хештегами #СпортТалисман, #ПатриотСпорт.

24 февраля на сайте центра откроется онлайн-голосование, в результате которого определятся 10 работ-финалистов.

Победителя конкурса определит жюри под руководством посла школьного спорта города Москвы, двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России по волейболу Екатерины Гамовой 11 марта.

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