Врач-терапевт призвала студентов с простудой не посещать занятия в вузах

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Студентов и сотрудников вузов с признаками простуды призвала не посещать очные занятия врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее мнению, каждый обязан нести социальную ответственность и внимательно относиться к своему здоровью. Об этом сообщает «Москва 24».

— Любая простуда — это противопоказание к приходу на занятия и для преподавателей, и для студентов, — подчеркнула Надежда Чернышова.

По ее мнению, человек не может сам поставить себе диагноз по первым признакам заболевания: обычный у него вирус или это коронавирусная инфекция. Для этого нужно обратиться к врачам.

Она также добавила, что, несмотря на послабление ограничений, нужно продолжать соблюдать в общественных местах санитарно-эпидемиологические правила: соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиком.

Ранее стало известно, что студенты вернутся к очному обучению в вузах с 7 февраля по согласованию с Роспотребнадзором.

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