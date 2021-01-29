Турпоток из России в Турцию снизился почти на 70 процентов в 2020 году

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Туристический поток из России в Турцию уменьшился почти на 70 процентов в 2020 году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Министерства культуры и туризма Турции, поток российских туристов в Турцию в 2020 году сократился на 69,7 процента. Всего в прошлом году в этой стране зафиксировали чуть более 2,1 миллиона туристических прибытий из РФ. Чаще всего Турцию посещали именно граждане РФ.

В АТОР сообщили, что доходы Турции от туризма снизились в 2020 году на 65,1 процента.

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