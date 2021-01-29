«Бессмертный полк» запустит в соцсетях акцию в память о Василии Лановом

Фото: mos.ru

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» запустит акцию воспоминаний о народном артисте СССР Василии Лановом с хештегом #нашЛановой. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что каждый пользователь в социальных сетях может рассказать о том, каким Василий Лановой был лично для него. В тексте нужно указать хештег #нашЛановой. Лучшие сообщения будут размещены на ресурсах движения «Бессмертный полк России», сообщает ТАСС.

Напомним, Василий Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Церемония прощания с артистом пройдет 1 февраля в стенах Вахтанговского театра. Затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, и это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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