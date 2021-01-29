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Сбой на Рижском направлении привел к остановке пригородных поездов
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Сбой на Рижском направлении привел к остановке пригородных поездов

Анастасия Колоскова

Транспорт

Пригородные поезда останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино из-за сбоя на Рижском направлении и МЦД-2 в результате повреждения контактного провода. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в официальном Твиттер-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

— Поезда D2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке МЦД-2 Каланчевская — Рижская возобновили движение поездов в сторону Нахабина после затруднений в движении из-за повреждения контактного провода.

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пригородные поездаСбои в расписанииМЦД-2
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