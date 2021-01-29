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Мемориал памяти моряков «Онеги» установят в Мурманской области
Фото: youtube.com/NewsBar

Мемориал памяти моряков «Онеги» установят в Мурманской области

Елена Фролова

Общество

Мемориал, посвященный памяти моряков затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», установят в Мурманской области. Об этом сообщают «Невские новости».

Как сообщил губернатор Заполярья Андрей Чибис, ответственность за создание памятника возложена на администрацию Мурманска. Место и внешний вид мемориала будут определены исходя из пожеланий родственников погибших.

Во время встречи с представителями власти родные моряков изъявили желание отправиться к месту крушения «Онеги». Однако это осуществить сложно из-за сложных погодных условий.

— Вывезти в море женщин и детей — уровень риска очень высокий, стихия есть стихия, — подчеркнул Андрей Чибис.

Он также добавил, что все семьи погибших, кроме одной, получили помощь из резервного фонда регионального правительства. Оставшаяся семья проживает на Украине — перечислить ей средства удастся только после сбора необходимых документов.

Напомним, что рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря 2020 года. На его борту находились 19 человек, из которых удалось спастись только двоим.

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