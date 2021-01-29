Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Никита Высоцкий подтвердил информацию о болезни своей матери
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Никита Высоцкий подтвердил информацию о болезни своей матери

Никита Абрамов

Звезды

Режиссер и актер Никита Высоцкий подтвердил информацию о тяжелом состоянии здоровья своей матери, актрисы Людмилы Абрамовой.

— Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается, — цитирует Высоцкого teleprogramma.pro.

Также режиссер уточнил, что ему не хотелось бы подробно ни с кем обсуждать то, что происходит внутри его семьи.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о тяжелом состоянии здоровья 81-летней актрисы.

Читайте также: «Я знаю, как умру»: сын Олега Табакова рассказал о предчувствиях смерти

звездыболезньактриса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Все мнения
О проекте