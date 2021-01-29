Никита Высоцкий подтвердил информацию о болезни своей матери

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Режиссер и актер Никита Высоцкий подтвердил информацию о тяжелом состоянии здоровья своей матери, актрисы Людмилы Абрамовой.

— Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается, — цитирует Высоцкого teleprogramma.pro.

Также режиссер уточнил, что ему не хотелось бы подробно ни с кем обсуждать то, что происходит внутри его семьи.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о тяжелом состоянии здоровья 81-летней актрисы.

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