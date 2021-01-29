Никита Высоцкий подтвердил информацию о болезни своей матери
Режиссер и актер Никита Высоцкий подтвердил информацию о тяжелом состоянии здоровья своей матери, актрисы Людмилы Абрамовой.
— Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается, — цитирует Высоцкого teleprogramma.pro.
Также режиссер уточнил, что ему не хотелось бы подробно ни с кем обсуждать то, что происходит внутри его семьи.
Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о тяжелом состоянии здоровья 81-летней актрисы.
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