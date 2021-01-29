Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину «ЭпиВакКорона»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Туркменистана зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает агентство ORIENT.

Отмечается, что после выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка препарата и его использование в Туркменистане для профилактики коронавируса. Туркменистан стал первой страной после России, где эта вакцина была официально зарегистрирована.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале–марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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