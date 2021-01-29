Россияне не пострадали в результате взрыва под Веной

Фото: twitter.com/LPDWien

Граждане Российской Федерации не пострадали при взрыве в доме под Веной. Об этом в пятницу, 29 января, заявило посольство России в Австрии.

— Россиян среди пострадавших нет, — говорится в сообщении российского диппредставительства в социальной сети Facebook.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф. Как рассказал сотрудник пожарной службы Франц Респергер, в результате инцидента обрушились третий и четвертый этажи здания. Три человека получили ранения. Одного из жителей удалось спасти.

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