Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин оценил ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Владимир Путин оценил ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Ситуация с безопасностью на Дальнем Востоке складывается непросто, однако все угрозы России известны. Об этом в пятницу, 29 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

— Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах, — цитирует главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства ведется постоянная работа по вопросам развития Дальнего Востока.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет и стремится наладить отношения с Европой, которая является совершенно естественным партнером Москвы в экономике, науке и технологиях.

Читайте также: Владимир Путин продлил договор СНВ-3 на пять лет

Дальний ВостокВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте