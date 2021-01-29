Владимир Путин оценил ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Ситуация с безопасностью на Дальнем Востоке складывается непросто, однако все угрозы России известны. Об этом в пятницу, 29 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

— Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах, — цитирует главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства ведется постоянная работа по вопросам развития Дальнего Востока.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет и стремится наладить отношения с Европой, которая является совершенно естественным партнером Москвы в экономике, науке и технологиях.

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