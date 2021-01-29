Роспотребнадзор опечатал три московские кальянные

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1-й улице Машиностроения Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал три кальянные в Москве из-за нарушения запрета на работу во время пандемии COVID-19. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявлены в кальянных МСК «Московская сеть кальянных» на 1-й улице Машиностроения, «Мята Lounge» на улице Новоостаповской и StarLounge на улице Нижегородской.

— В связи с невыполнением мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований в отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, — уточнили в ведомстве.

Теперь суд должен принять решение о приостановлении деятельности кальянных на срок до 90 суток.

Уточняется, что всего в городе приостановлена работа 78 кальянных.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал кальянную на Мясницкой улице.

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