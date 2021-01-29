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Число госпитализированных после ДТП в Самарской области возросло до 13
Фото: mos.ru

Число госпитализированных после ДТП в Самарской области возросло до 13

Кирилл Николаев

Происшествия

Число госпитализированных после ДТП в Самарской области выросло до 13 человек. Об этом в пятницу, 29 января, рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По его словам, пострадавшие эвакуированы с места аварии в состоянии различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли десять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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