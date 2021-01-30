СМИ: Житель Балашихи устроил взрыв в доме из-за ссоры с женой

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В подмосковной Балашихе вечером в пятницу, 29 января, прогремел взрыв на седьмом этаже жилого дома, расположенного на улице Дмитриева.

Выяснилось, что местный житель устроил конфликт с 46-летней женой, мужчина схватился за канистру с бензином и поджег супругу, его действия привели к взрыву. В емкости уже не оставалось бензина, но она взорвалась из-за содержащейся внутри газовоздушной смеси. В квартире частично вынесло стекла, пострадал сам мужчина и его супруга.

Семейную пару доставили в больницу, женщина получила ожоги второй степени.

Обстоятельства и причины конфликта предстоит выяснить правоохранительным органам, сообщает РЕН ТВ.

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