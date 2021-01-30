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Ученые назвали неожиданный признак рака легких
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ученые назвали неожиданный признак рака легких

Юлия Курганова

Здоровье

Изменение голоса может указывать на онкологическое заболевание. Такие данные приводит международный Фонд рака легких.

Специалисты утверждают, что если у пациента появилась необъяснимая охриплость или ослабление голоса, то это может быть признаком рака легких.

Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, которая давит на гортанный нерв, находящийся в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.

Медики отметили, что рак легких может быстро расти и распространяться по всему организму, поэтому, как только человек впервые заметил какие-либо симптомы, в том числе хриплый голос, нужно обратиться к врачу.

К основным причинам рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого. Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака, сообщается в издании Express.

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