Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

Ирина Солдатова подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий / Фото: instagram.com/soldatova_doc/

Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Об этом сообщается в пятницу, 29 января, на сайте Следственного управления СК по региону.

Также суд заочно арестовал Солдатову и поместил под стражу. Она игнорировала вызовы к следователю и в настоящее время скрывается за рубежом.

Бывший глава Минздрава Омской области подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следователей, Солдатова заключала государственный контракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медоборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19. Ущерб от ее действий составил свыше 105 миллионов рублей.

Напомним, что 27 октября 2020 года в Омске два автомобиля скорой помощи приехали к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов. После случившегося губернатор Александр Бурков отправил Ирину Солдатову в отставку, а ФСБ начала проверку в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения.

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