Франция закроет границы для прибывающих из-за пределов ЕС

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В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Франции приняли решение запретить пересечение границ всем, кто планирует прибыть из-за пределов Евросоюза или же отправиться туда. Об этом рассказал в пятницу, 29 января, премьер-министр страны Жан Кастекс.

— Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья (31 января — прим. «ВМ»), — цитирует Кастекса ТАСС.

Уточняется, что въезжать и выезжать из Франции в страны Евросоюза смогут только работники, имеющие при себе отрицательный тест на коронавирус. Эта мера не касается работников, которые проживают на приграничных территориях.

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