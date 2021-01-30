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МВД призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях
Фото: Александр Казаков

МВД призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Анастасия Колоскова

Общество

Министерство внутренних дел России призывает граждан не принимать участие в несанкционированных акциях в воскресенье, 31 января. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка, — цитируют Волк РИА Новости.

Представитель ведомства напомнила об ответственности за нарушение порядка на несанкционированных акциях, а также о том, что на территории страны продолжают действовать ограничительные меры с связи с пандемией коронавируса, касающиеся массовых мероприятий. Призывы и участие в них являются нарушениями закона с последующей административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью, уточнила Волк.

Читайте также: Ряд ограничений введут в центре столицы 31 января из-за незаконных акций

Ирина ВолкМВДнесанкционированная акция
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