МВД призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях

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Министерство внутренних дел России призывает граждан не принимать участие в несанкционированных акциях в воскресенье, 31 января. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка, — цитируют Волк РИА Новости.

Представитель ведомства напомнила об ответственности за нарушение порядка на несанкционированных акциях, а также о том, что на территории страны продолжают действовать ограничительные меры с связи с пандемией коронавируса, касающиеся массовых мероприятий. Призывы и участие в них являются нарушениями закона с последующей административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью, уточнила Волк.

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