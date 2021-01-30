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Чехия закрыла свои границы для ряда иностранцев из-за пандемии
Юнкор «ВМ» Елизавета Строева встретила Новый год в столице Чехии - Праге

Чехия закрыла свои границы для ряда иностранцев из-за пандемии

Анастасия Колоскова

В мире

Власти Чехии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приняли решение запретить с субботы, 30 января, находиться на территории страны иностранцам, кроме тех, кто учится, работает или имеет разрешение на проживание в стране. Об этом сообщило Чешское ТВ.

Ограничения будут действовать до 15 февраля 2021 года.

В течение последних двух недель в стране ежедневно растет число выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией. На данных момент в стране COVID-19 диагностирован у 96 969 человек, из которых 5856 проходят лечение в больницах. Прирост больных за последние стуки составил 7973 человек.

Всего за пандемию коронавирусом заразились 972,6 тысячи человек, выздоровели 859,6 тысячи, скончались 16 072, сообщает РИА Новости.

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Чехиякоронавирусограничительные меры
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