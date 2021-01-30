Бывший канцлер ФРГ прокомментировал нападки на РФ из-за строительства «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что «Северный поток — 2» будет служить энергообеспечением для следующего поколения, а связанные с ним нападки на Россию не совпадают с мнением большинства немцев. Об этом он сообщил в субботу, 30 января.

Шредер отметил, что сжиженный газ, который планировали поставлять в Германию США, наносит больший вред окружающей среде, нежели трубопроводный.

— Если мы остановим достройку, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим, — рассказал экс-канцлер в интервью Rheinische Post.

Также он подчеркнул, что критика в прессе в сторону России не отражает мнения большинства жителей Германии.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Экс-лидер США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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