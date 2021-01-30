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Умерла народная артистка России Алла Иошпе
Алла Иошпе

Умерла народная артистка России Алла Иошпе

Анастасия Колоскова

Звезды

Народная артистка Российской Федерации, эстрадная певица Алла Йошпе умерла в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова.

Арбатова назвала Иошпе человеком «нереальной красоты и таланта» и выразила соболезнование ее супругу Стахану Рахимову, с которым певица выступала дуэтом, пожелав ему «здоровья и сил перенести эту потерю». Об этом писательница написала в своем Facebook.

СПРАВКА

Алла Иошпе родилась в Москве в 1937 году . В 1960 году она познакомилась с Стаханом Рахимовым, в которым стала вместе выступать и который впоследствии стал ее мужем. В конце 70-х супруги оказались в опале у советских властей из-за того, что они хотели выехать в Израиль. Им разрешили возобновить концертную деятельность только в конце 80-х годов. В 2002 году Иошпе и Рахимову присвоили звания народных артистов России. В 2004 году в концертом зале «Россия» состоялся концерт в честь 40-летия творческого дуэта.

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