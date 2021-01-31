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Аналитик назвал россиянам два основных риска хранения денег дома
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Аналитик назвал россиянам два основных риска хранения денег дома

Юлия Курганова

Финансы

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал россиянам о рисках хранения денег дома: такие средства не «работают», поэтому обесцениваются.

Он назвал два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение.

— Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2 процента в год, — пояснил Русецкий.

Он отметил, что даже консервативные инвестиции в американских долларах или евро не помогут обогнать инфляцию, передает РИА Новости.

По словам аналитика, чтобы «обыграть» инфляцию в России, достаточно купить безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.

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