Аналитик назвал россиянам два основных риска хранения денег дома

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал россиянам о рисках хранения денег дома: такие средства не «работают», поэтому обесцениваются.

Он назвал два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение.

— Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2 процента в год, — пояснил Русецкий.

Он отметил, что даже консервативные инвестиции в американских долларах или евро не помогут обогнать инфляцию, передает РИА Новости.

По словам аналитика, чтобы «обыграть» инфляцию в России, достаточно купить безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.

Читайте также: Финансовый эксперт назвала лучший способ вложения 100 тысяч рублей