Ученые предупредили россиян о магнитной буре 1 февраля 

Фото: NASA

Из-за усиления солнечного ветра территорию России накроет геомагнитная буря 1 февраля. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Согласно данным ученых, по пятиуровневой классификации буря будет слабой — G1. Она может повлиять на пути миграций животных, привести к небольшим сбоям в работе энергосистем. Известно, что более мощные магнитные бури могут спровоцировать сбои систем связи и навигации, а также повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщает ФАН.

— 1 фeвраля ожидaется усилeние сoлнечного вeтра, истeкающего из «отрoстка» (выступa) южной пoлярной кoрональной дыры, — говoрится в соoбщении.

В конце первой недели февраля начнется затяжная вспышка на Солнце. Пик интенсивности придется на 9 февраля, продолжительность явления может составить около трех дней. Ученые прогнозируют несколько всплесков геомагнитных колебаний в течение месяца, уточняют «Известия».

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