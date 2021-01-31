Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые предупредили россиян о магнитной буре 1 февраля 
Фото: NASA

Ученые предупредили россиян о магнитной буре 1 февраля 

Анастасия Волоснова

Наука

Из-за усиления солнечного ветра территорию России накроет геомагнитная буря 1 февраля. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Согласно данным ученых, по пятиуровневой классификации буря будет слабой — G1. Она может повлиять на пути миграций животных, привести к небольшим сбоям в работе энергосистем. Известно, что более мощные магнитные бури могут спровоцировать сбои систем связи и навигации, а также повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщает ФАН.

— 1 фeвраля ожидaется усилeние сoлнечного вeтра, истeкающего из «отрoстка» (выступa) южной пoлярной кoрональной дыры, — говoрится в соoбщении.

В конце первой недели февраля начнется затяжная вспышка на Солнце. Пик интенсивности придется на 9 февраля, продолжительность явления может составить около трех дней. Ученые прогнозируют несколько всплесков геомагнитных колебаний в течение месяца, уточняют «Известия».

Читайте также: Синоптики назвали причину погодных аномалий в России

ученыемагнитная бурявспышка на Солнце
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте