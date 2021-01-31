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Сергей Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В Москве почти полмиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава города добавил, что более 300 тысяч жителей Москвы уже привились от коронавируса.

— На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже, — заявил Сергей Собянин.

По данным на 30 января, за сутки в Москве было зафиксировано 2430 новых случаев COVID-19. За этот же период от коронавируса вылечились 5584 жителя столицы.

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