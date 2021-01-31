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СМИ: Байден выступит с речью о новой концепции внешней политики США 1 февраля
Фото: Whitehouse

СМИ: Байден выступит с речью о новой концепции внешней политики США 1 февраля

Анастасия Волоснова

В мире

Действующий президент США Джо Байден планирует выступить с речью о курсе развития внешней политики государства. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник в администрации страны.

По данным СМИ, о своих планах Байден расскажет в понедельник, 1 февраля, во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном. Их беседа состоится в рамках анонсированного ранее посещения президентом Госдепартамента.

Отмечается, что Байден надеется сразу подписать ряд указов для обозначения курса внешней политики. В частности, он планирует создать рабочую группу для решения вопросов мигрантов, так как во время президентства Дональда Трампа семьи многих мигрантов были разлучены.

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ПолитикаДжо БайденСША
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