Пушков дал совет Байдену после его разговора по телефону с Путиным

Алексей Пушков высказал свою точку зрения / Фото: пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден «никогда не сдерживался» в своих суждениях о действиях России и ясно передал это во время разговора с российским главой государства Владимиром Путиным.

— Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне, — написал он в Twitter.

Псаки заявила, что Байден «не сдерживался» в ходе разговора с Путиным. Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к межд. делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 29, 2021

Напомним, Байден позвонил Путину 26 января. Это был рабочий и откровенный разговор: стороны обсудили насущные международные проблемы и условились продолжить взаимодействие.

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