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Трое неизвестных опоили и обокрали жителя Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Трое неизвестных опоили и обокрали жителя Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия

Трое неизвестных граждан опоили и обокрали жителя Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в воскресенье, 31 января.

Сообщение о краже поступило в ведомство в субботу, 30 января в 21:46 по московскому времени. В органы обратился мужчина 1988 года рождения. По его словам, 30 января он в качестве пассажира ехал в черном автомобиле марки «Мерседес», в салоне вместе с ним находились трое неизвестных.

Один из пассажиров предложил потерпевшему попить воды, после чего тот уснул. Очнулся он уже в больнице и обнаружил пропажу сотового телефона, паспорта и наручных часов. Кроме того, у мужчины украли банковские карты, с которых были сняты денежные средства.

Полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает сумму материального ущерба.

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