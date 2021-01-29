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Полиция задержала приезжего за попытку украсть телефон у женщины в метро
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Полиция задержала приезжего за попытку украсть телефон у женщины в метро

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, метро Серпуховская Карта всех событий

Сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи телефона на станции «Серпуховская». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 29 января.

Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего приезжего, который пытался украсть телефон у пассажирки в вагоне метро. Злоумышленник похитил из кармана куртки женщины мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Когда пассажирка заметила противоправные действия подозреваемого, он попытался скрыться с похищенным смартфоном с места происшествия, но на эскалаторе его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел.

В настоящее время телефон изъят и будет возвращен женщине.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

270121_Grabiozh_Serpuhovskaya_(2).mp4 / Видео: УВД на Московском метрополитене

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