Спасатели помогли пострадавшему во время катания на кайтсерфе в Строгине

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Строгинское шоссе Карта всех событий

Спасатели оказали помощь мужчине, который пострадал из-за падения с кайтсерфа в Строгине. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем в субботу, 30 января, на спасательную станцию поступило сообщение о пострадавшем молодом человеке. Катавшегося на кайтсерфе мужчину подхватил ветер, из-за чего он не удержался и упал с высоты на лед.

На место происшествия вышла спасательная служба, которая обнаружила лежащего на льду человека, сообщила пресс-служба.

— По тревоге к месту происшествия на СВП «Хивус-10» вышла дежурная смена в составе Сергея Естремского и Николая Кузиева. В районе Строгинского шоссе спасатели обнаружили лежащего на льду человека, — отмечается в сообщении.

По словам мужчины, у него сильно болела рука. Специалисты оказали ему медицинскую помощь, проведя иммобилизацию конечности.

Уточняется, что молодого человека положили на спинальный щит и доставили на берег. Впоследствии на место приехала бригада скорой помощи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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