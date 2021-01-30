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Пожар на северо-западе Москвы помогала тушить авиация
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар на северо-западе Москвы помогала тушить авиация

Анастасия Колоскова

Происшествия

Экипаж пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра помог ликвидировать пожар на территории промзоны в Походном проезде в Северном Тушине в субботу, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Экипажи еще двух пожарных вертолетов получили команду приготовиться к вылету, однако их помощь не потребовалась.

Уточняется, что возгоранию в Северном Тушино был присвоен 3 ранг сложности из имеющихся 5.

— Работа пилотов Ка-32А11ВС заняла меньше часа. Экипаж выполнил 3 слива, сбросив на очаг возгорания 15 тонн воды. Также для тушения пожара было подано 10 водяных стволов Пожарно-спасательного центра Москвы, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что во время пожара спасателям удалось предотвратить взрыв газовых баллонов.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что горит топливозаправщик. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Уточняется, что в результате возгорания пострадал один человек.

Читайте также: СМИ: Два человека погибли при пожаре в частном доме под Москвой

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