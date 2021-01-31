Дептранс напомнил об изменении работы метро в центре Москвы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Департамент транспорта Москвы напоминает о том, что 31 января изменится режим работы метро в центре столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 31 января.

Уточняется, что с 08:00 для входа, выхода, а также для пересадки будут закрыты станции Александровский сад» Филевской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

Департамент транспорта советует пользоваться для пересадки станциями Кольцевой линии.

Ранее сообщалось об изменениях в режиме работы общественного транспорта в центре столицы.

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