Дептранс напомнил об изменении работы метро в центре Москвы
Департамент транспорта Москвы напоминает о том, что 31 января изменится режим работы метро в центре столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 31 января.
Уточняется, что с 08:00 для входа, выхода, а также для пересадки будут закрыты станции Александровский сад» Филевской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.
Департамент транспорта советует пользоваться для пересадки станциями Кольцевой линии.
Ранее сообщалось об изменениях в режиме работы общественного транспорта в центре столицы.
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