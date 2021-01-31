Около шести тысяч столичных пар поженились в необычных местах в 2020 году

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В 2020 году около шести тысяч столичных пар поженились в необычных местах, что составляет около 20 процентов всех брачных церемоний. Официальный сайт мэра Москвы рассказал, как проходили свадебные мероприятия.

Столичные ЗАГСы работали для молодоженов, несмотря на пандемию, рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Чаще всего москвичи регистрировали брак в особняке «Роял», где за 2020 год поженились около 500 пар. На втором и третьем месте оказался особняк на Волхонке и особняк Спиридонова.

В ресторанах Москвы организовали церемонию более 1300 молодоженов. Москвичи также провели почти 700 торжеств с видом на город из башен «Москвы-Сити» и Останкинской телебашни. На стадионе «Спартак» и спортивной арене в «Лужниках» прошло бракосочетание 350 пар. Всего в 2020 году прошло более 250 ночных регистраций брака. Подобные торжества выпадали в основном на летний период.

Также среди необычных мест регистрации брака был центр искусств храма Христа Спасителя, ресторан «Романтик» и Московский ипподром.

Свадебные церемонии в 2020 году также проходили на открытии парка развлечений «Остров мечты» и на Северном речном вокзале и в парке «Зарядье». В День города, 5 и 6 сентября, поженились более 900 пар. Марш Мендельсона по желанию молодоженов заменяли гимном Москвы.

Самым популярным днем для заключения брака стал четверг, 20 февраля — 20.02.20. В этот день поженились более 900 столичных пар. Около 500 пар зарегистрировались в День всех влюбленных, 14 февраля, и более 630 пар — 29 февраля.

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