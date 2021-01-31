Минздрав ДНР сообщил о получении партии российской вакцины от COVID-19
Российскую вакцину от COVID-19 доставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе местного министерства здравоохранения.
Вакцинация граждан будет проходить бесплатно. В первую очередь прививку будут делать жителям, входящим в группу риска. В ДНР планируют открыть 32 пункта вакцинации. Привиться смогут жители без симптомов ОРВИ и уже перенесенной коронавирусной инфекции.
Ранее руководство ДНР и ЛНР заявляло о просьбе передать в регион партии вакцины «Спутник V», сообщает РБК.
Накануне пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций опровергла информацию о поставках вакцины в Донецк.
— РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок, — пояснили в пресс-службе.
Согласно данным минздрава на 30 января, всего в ДНР зафиксировано 20 343 случая COVID-19. С начала пандемии в республике выздоровело 10 786 пациентов и скончалось 1793 человек.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Гвинея зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»