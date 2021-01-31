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Минздрав ДНР сообщил о получении партии российской вакцины от COVID-19
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Минздрав ДНР сообщил о получении партии российской вакцины от COVID-19

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Российскую вакцину от COVID-19 доставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе местного министерства здравоохранения.

Вакцинация граждан будет проходить бесплатно. В первую очередь прививку будут делать жителям, входящим в группу риска. В ДНР планируют открыть 32 пункта вакцинации. Привиться смогут жители без симптомов ОРВИ и уже перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее руководство ДНР и ЛНР заявляло о просьбе передать в регион партии вакцины «Спутник V», сообщает РБК.

Накануне пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций опровергла информацию о поставках вакцины в Донецк.

— РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок, — пояснили в пресс-службе.

Согласно данным минздрава на 30 января, всего в ДНР зафиксировано 20 343 случая COVID-19. С начала пандемии в республике выздоровело 10 786 пациентов и скончалось 1793 человек.

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