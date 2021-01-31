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Дептранс попросил горожан соблюдать правила дорожного движения
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дептранс попросил горожан соблюдать правила дорожного движения

Никита Абрамов

Транспорт

В Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы попросили жителей столицы не создавать проблем транспорту. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба ведомства.

— Мы просим пешеходов соблюдать правила дорожного движения и не создавать проблем двигающемуся транспорту — городскому и личному, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее сообщалось об изменениях в режиме работы общественного транспорта в центре столицы.

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