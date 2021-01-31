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Собравший миллионы фунтов для врачей британский ветеран госпитализирован с COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Собравший миллионы фунтов для врачей британский ветеран госпитализирован с COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, который собрал во время первого карантина в Великобритании свыше 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), попал в больницу с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила его дочь Ханна.

По ее словам, в течение нескольких недель Мур проходил лечение от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. На данный момент он лежит в больничной палате, а не в реанимации.

Ханна поблагодарила врачей за помощь и пообещала сообщать общественности о состоянии здоровья отца, передает РИА Новости.

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