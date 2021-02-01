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Бесплатные кинопоказы о блокаде Ленинграда прошли по инициативе Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

Бесплатные кинопоказы о блокаде Ленинграда прошли по инициативе Музея Победы

Татьяна Плотникова

История

С 26 по 28 января почти на тысяче площадок в 82 российских регионах прошли бесплатные кинопоказы, посвященные 77-летию снятия блокады Ленинграда. Акция прошла по инициативе столичного Музея Победы.

Зрителям показали кинокартины об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. В рамках акции были продемонстрированы первая советская художественная лента о блокаде — фильм «Жила-была девочка» 1944 года, фильм «Дневные звезды», снятый в 1966 году по одноименной книге Ольги Берггольц, а также драма «Коридор бессмертия», которая вышла на экраны в 2019 году.

В организации кинопоказов приняли участие около 400 культурных и образовательных учреждений со всей России — от Калининградской области до Приморского края. Сеансы также прошли в музеях Белоруссии.

В целом к акции присоединились более 100 музеев-партнеров международного проекта «Территория Победы» и около 300 образовательных учреждений — участников программы «Школьный музей Победы».

Ранее сообщалось, что 27 января, в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин посетил Музей Победы и запустил онлайн-проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград».

Читайте также: Брест, эвакуация, блокада: Музей Победы показал историю войны

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