НИИ гриппа опроверг выявление новых штаммов коронавируса в России

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На территории России не выявлены новые вариантные штаммы коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ.

Как уточняют в НИИ, мониторинг таких штаммов в стране осуществляется на постоянной основе. Российский консорциум по секвенированию генома COVID-19 исследовал свыше полутора тысяч таких геномов и пришел к выводу, что штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют.

Исследователи подчеркивают, что единственным исключением стал один завозной случай в декабре 2020 года. Помимо него среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов, сообщается на официальном сайте НИИ гриппа.

Ранее врач рассказал, возможно ли заразиться двумя штаммами коронавирусной инфекции.

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