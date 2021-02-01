Единые тарифы для каршеринга предложили ввести в России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сервисы по аренде автомобилей могут обязать уставить единые тарифы и запретить им менять их в зависимости от трафика или времени суток. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Член думского Комитета по транспорту Александр Васильев добавил, что необходимо установить рамка для введения единого тарифа в сфере каршеринга.

— Чтобы у клиента не было мотивации ради экономии гнать быстрее всех, пытаясь уложиться в льготный утренний тариф, — сказал Александр Васильев.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов отметил, что в феврале этого года будет проведен круглый стол, на котором будут присутствовать операторы каршеринга, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и другие специалисты.

Виталий Ефимов уточнил, что по итогам встречи будут сформулированы первые положения законопроекта о каршеринге. Парламентарий добавил, что при составлении проекта будут учитываться интересы бизнеса и запросы пользователей.

Читайте также: Как «Московский транспорт» поможет водителям сэкономить время в пути