Коронавирус выявили у 17 648 человек в России за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 17 648 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 1 февраля.

Случаи инфекции зафиксировали в 84 регионах РФ. Из них 10 процентов не имели клинических проявлений заболевания. За сутки в стране скончались 437 человек, вылечились — 18 169.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В России за весь период пандемии выявили 3 868 087 случаев COVID-19. Всего в стране скончались от инфекции 73 619 человек, вылечились от коронавируса 3 318 173 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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