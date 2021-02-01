Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Новогиреевская улица, 24к1 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Перово. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что стартовая площадка находится по адресу улица Новогиреевская, дом 24/1 и 24/а. Общая площадь новостройки — порядка 15 тысяч квадратных метров.

— Фасады сложной ступенчатой конфигурации облицуют клинкерным кирпичом, кассетами из оцинкованой стали, также установят корзины под кондиционеры. Входные группы первого этажа будут остеклены, — рассказал Кузнецов.

Кроме того, он уточнил, что первый этаж отдадут под общественные помещения. Квартиры получат участники программы реновации. Во дворе дома оборудуют площадки для отдыха, занятий спортом и для детей.

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