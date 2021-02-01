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Подростков в России могут освободить от уголовной ответственности по примирению сторон
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Подростков в России могут освободить от уголовной ответственности по примирению сторон

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности после примирения с потерпевшими. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

Так, в поручении говорится, что необходимо установить особенности освобождения подростков от уголовной ответственности в случае примирения с пострадавшей стороной. Кроме того, нужно разработать предложения по совершенствованию законов России в этой сфере.

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