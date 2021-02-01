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Генпрокуратура проверит сведения о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел
Фото: АГН «Москва»

Генпрокуратура проверит сведения о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России провести проверку по данным о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел. Об этом сообщается в перечне поручений российского лидера, который опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

В поручении говорится, что на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря прошлого года, правозащитники сообщили о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел.

Президент РФ поручил проверить эту информацию. Генеральный прокурор Игорь Краснов обязан подготовить отчет по данному вопросу до 1 июня 2021 года.

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