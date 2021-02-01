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Российский фрегат провел учение по уничтожению противника в Черном море
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российский фрегат провел учение по уничтожению противника в Черном море

Виктория Родимкина

Армия

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в понедельник, 1 февраля.

В сообщении уточнили, что учение было направлено на отработку отражения удара противника и на уничтожение корабля условного врага. Так, корабль противника условно намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ.

Фрегат «Адмирал Макаров» условно поразил его ракетным комплексом «Калибр-НК», после этого выстрелы произвели расчеты «Бастиона». Учения прошли успешно, бой был проведен без фактического применения ракетного оружия, передает РИА Новости.

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российский флотЧерное мореУчения
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