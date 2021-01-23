Минобороны РФ: Американский эсминец «Дональд Кук» вошел в Черное море

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Американский эсминец «Дональд Кук» зашел в Черное море. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в состав Минобороны России).

Кроме того, стало известно, что силы Черноморского флота приступили к активному слежению за его действиями, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило решительный протест Соединенным Штатам в связи с заходом американского корабля в территориальные воды РФ.

Напомним, 24 ноября 2020 года Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМС США «Джону Маккейн» зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому судну, после чего оно немедленно ушло в нейтральные воды.

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